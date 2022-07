Abbate. Il nuovo ITS modello per l’istruzione del futuro

Il Parlamento ha approvato nelle scorse ore la riforma degli ITS, ovvero gli istituti tecnologici che si occupano della formazione professionale post diploma. Con le norme approvate essi smettono di essere una sperimentazione su base locale, diventando un sistema nazionale che deve rispondere a determinati requisiti di preparazione per gli studenti iscritti. Anche il nome è stato modificato in ITS Academy. La durata dei corsi sarà di quattro o sei semestri. All’interno di questi gli allievi verranno istruiti sulla teoria, ma soprattutto sulla pratica. Nel caso dei percorsi triennali il titolo di studio ottenuto al completamento del ciclo sarà equiparato ad una laurea di primo livello. È proprio all’Università, infatti, che gli ITS si pongono come alternativa. “E’ una delle riforme più importanti del Pnrr, afferma l’ex Sindaco di Modica Ignazio Abbate. Si rafforza la rete degli Its e si amplia l’offerta formativa. E’ un passo avanti per il sistema di istruzione e per il lo sviluppo industriale visto che aumenterà l’offerta lavorativa e la sua qualità. Come comunità iblea avevamo già scommesso su questo tipo di formazione perorando la nascita dell’ITS a Modica (agroalimentare) e a Ragusa (mobilità) in collaborazione con l’Albatros di Messina e la Kore di Enna. Un esperimento fortunato che a breve qualificherà i primi quaranta ragazzi nella storia di questa provincia. Loro saranno i pionieri di un sistema che già in Europa da anni fornisce le giuste risposte al mondo del lavoro e che, da adesso in poi, prenderà piede anche nel nostro Paese. Nei prossimi 5 anni il Governo Regionale dovrà favorire tramite una concertazione tra gli Istituti di Istruzione Superiori, le Università e il mondo delle imprese la nascita di tanti ITS. Lo sviluppo delle nostre imprese non può non passare attraverso una formazione specialistica dei nostri giovani, anche per la nascita di nuove start up”.

