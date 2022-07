Ragusa. Proseguono i lavori di sistemazione dell'”Aldo Campo”

Stanno continuando i lavori straordinari di risistemazione dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. Un’azione voluta dall’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Eugenia Spata, che renderanno lo stadio più fruibile in vista degli impegni importanti della prossima stagione. “Ospiteremo la Serie D grazie all’Asd Ragusa 1949 – afferma il consigliere comunale Daniele Vitale che da sempre si occupa di seguire le sorti delle varie squadre cittadine – e bisognerà essere pronti a mostrare il nostro lato migliore. A maggior ragione nel contesto di un campionato come quello che si sta delineando con le corazzate Catania, Cavese, Acireale, Licata e Trapani, giusto per citare le realtà più blasonate, che lo renderanno senz’altro più appetibile ed entusiasmante. Naturalmente, l’ente di palazzo dell’Aquila si sta impegnando al massimo per garantire la presentazione di un biglietto da visita che possa essere all’altezza della situazione. Tutti ci teniamo a fare bella figura e la presenza di uno stadio ristrutturato e più agibile è senz’altro la migliore sfida che ci potevamo intestare”.

