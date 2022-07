Visita solenne presso la sede ANC di Ispica

La ‘Sala della Memoria’, dove sono conservati importanti cimeli storici dell’Arma dei Carabinieri, istituita presso la sede di Ispica dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ancora una volta torna ad essere luogo simbolo di argomenti tanto attuali come la pace e i diritti dell’uomo.

È dello scorso sabato 2 luglio, difatti, la visita solenne del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Maurizio Block, del Generale di Divisione, Angelo Scardino, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, e del Fondatore del Forum Internazionale della Pace e Sicurezza e Prosperità, Mister Stephen Gregory, canadese portatore della responsabilità morale di ricordare lo sbarco degli alleati, quella che nel 1943 fu chiamata “Operazione Husky” in Sicilia, nonché vari ospiti tra autorità civili e militari tra i quali il Ten. Col. Giovanni Palatini, Comandate del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, il Presidente dell’ANC, sezione di Giarratana, sottotenente in congedo cav. Pietro Mineo e il presidente del Consiglio Comunale di Ispica, Lorenzo Ricca.

Un momento significativo che ha onorato in primis la memoria, ma che è stato anche l’occasione di promuovere e divulgare programmi e progetti della prossima edizione dell’International Forum “Peace, Security & Prosperity”.

La delegazione è stata accolta dal Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, V.B. Giorgio Calabrese “Per la nostra sezione – ha dichiarato il Presidente Calabrese –è un grande onore ricevere la visita del Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione Dott. Maurizio Block, il Generale di Divisione Angelo Scardino tra cui la speciale presenza di Steve Gregory, fondatore del Forum Internazionale della Pace e Sicurezza e Prosperità. La nostra sede ospita la ‘Sala della Memoria’, dove sono conservati cimeli storici dell’Arma dei Carabinieri, non a caso intitolata alla memoria del Vice Brigadiere Medaglia d’Onore, Michelangelo Donzello, a dimostrazione di come storia e memoria camminano insieme lungo queste stanze, ma soprattutto lungo le strade della Sicilia sud orientale: valorizzare questi luoghi e queste storie di pace, significa infondere a chi li vive o li visita l’eredità che ne è custodita”.

A congratularsi infine con l’ANC per l’iniziativa, il Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini: “Ringrazio il Maresciallo Calabrese e tutta l’ANC sezione di Ispica per aver fissato questo appuntamento solenne perché ci ha dato la possibilità di mettere a fuoco alcuni importanti contenuti in occasione di questa visita”.

