Il Vittoria Calcio continua a rinforzarsi

E’ costante e continua l’azione della società FC Vittoria ASD nella sessione estiva del calcio mercato. il presidente Toti Miccoli lo aveva anticipato la scorsa domenica sera al circolo velico Anemos di Scoglitti durante la presentazione del nuovo logo e la nuova denominazione della società, che sarebbero stati giorni importanti per l’assemblamento di una squadra che possa essere all’altezza del campionato di Promozione. Il DG Simone Bellino ed il Presidente Toti Miccoli hanno chiuso accordi molti importanti. Ai nomi conosciuti quali Saro e Luigi Iapichino, D’Agosta, Nei, Nicola Arena, si aggiungono: Emmanuel Mangione (portiere), Francesco Italiano (difensore), Leandro Di Rosa (centrocampista), Alessandro Colletta (esterno), Patti e tutti gli under della scorsa stagione. E’ probabile che nelle prossime ore potrebbe arrivare un altro ‘colpo’ di mercato importante per l’assetto della difesa biancorossa. Il Presidente ed il DG stanno lavorando per chiudere quanto prima l’accordo con un forte difensore che darebbe ulteriori garanzie al reparto.

Intanto il Presidente Miccoli, domenica scorsa a Scoglitti per la presentazione della nuova società, ha voluto ribadire l’impegno in atto dell’Amministrazione comunasle di Vittoria nel garantire alla società biancorossa di dispuitare il prossimo campionato di Promopzione nello stadio della città.

“Sono davvero molto fiducioso delle parole del Sindaco Francesco Aiello e del delegato allo Sport Fabio Prelati che ci hanno rassicurato anche sul fronte mercato. Poter giocare al Gianni Cosimo sarebbe un primo grande risultato anche per i nostri tifosi che hanno sempre garantito la loro presenza durante il nostro peregrinaggio la scorsa stagione. Chiaramente non ci fermeremo qui. Daremo anche noi il nostro apporto all’Amministrazione comunale per un lavoro sinergico che possa portarci al raggiungimento degli obiettivi. Sul fronte mercato – continua il presidente Miccoli – siamo sempre attivi e stiamo valutanto altre mosse che possano garantirci solidità e continuità.”

E sempre il Presidente, dà il benvenuto al progetto ad Anita Cimino addetta alla comunicazione social .

