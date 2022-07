Charty Lamin, primo colpo di mercato del Città di Comiso calcio

La società del Città di Comiso, con in testa il Presidente Totò Scifo, è lieta di annunciare il nuovo acquisto: si tratta di Charty Lamin, trequartista.

Qui di seguito la scheda del giocatore.

Data di nascita: 07/01/1999

Luogo di nascita: Fajikunda

Peso: 65 Kg

Altezza: 1.70

Primo colpo di mercato per il Città di Comiso, che vuole iniziare al meglio e formare una rosa competitiva in vista del campionato di Eccellenza 2022/2023.

Lamin aveva iniziato la scorsa stagione con la Don Bosco, in seguito si è trasferito allo Sporting Eubea, dove ha disputato un grande campionato, collezionando ben 16 gol in una stagione.

Charty è un giocatore che il Città di Comiso ha attenzionato e quest’anno indosserà la maglia Verdearancio.

La dichiarazione di mister Gaspare Violante sul primo acquisto di mercato:

“Lamin è un giocatore che seguo da diversi anni, perché lo reputo un grande giocatore, sicuramente sprecato in un campionato di promozione. Cercherò di far uscire tutte le sue potenzialità e confermare così tutto ciò che ha dimostrato in questi anni”.

