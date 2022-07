Ribellino nuovo Vicedirettore generale del Ragusa calcio

Ancora novità sul fronte degli assetti dirigenziali dell’Asd Ragusa calcio 1949 con la società azzurra che non vuole lasciare nulla al caso in vista dell’impegnativo campionato di Serie D che sarà chiamata ad affrontare nella prossima stagione. Alberto Ribellino, già vicepresidente, vestirà per la stagione 2022-2023 il ruolo di vicedirettore generale. “Sono molto onorato e ringrazio la società per avermi assegnato questo nuovo ruolo – afferma Ribellino – come da due anni a questa parte, il mio impegno e la mia dedizione per il Ragusa saranno massimi. Siamo già al lavoro da oltre un mese, costruiremo e stiamo costruendo una squadra che si farà rispettare in questa nuova categoria che mancava da anni nella nostra città. Sarà un campionato pieno di insidie e molto faticoso ma noi ci faremo trovare pronti. Ci aspettiamo tanto entusiasmo da parte del pubblico e con il supporto di tutti riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni”.

Salva