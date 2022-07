Monterosso. Da domani riapre la piscina Comunale scoperta

Anche quest’anno nel piccolo borgo di Monterosso riapre la piscina comunale scoperta. Tra le poche in tutta la provincia, a cinquecento metri circa dal centro abitato, è circondata da tanta vegetazione ed è fornita di tutti i servizi. Si terranno corsi di nuoto per ragazzi ed anziani con la presenza di esperti istruttori di nuoto. La piscina è lunga 25 metri per 10 di larghezza con ben cinque corsie a disposizione. La struttura in queste settimane è stata oggetto di manutenzione. Si prevede, come per gli altri anni, un boom di presenze non solo di persone provenienti dai paesi limitrofi come Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Buccheri , ma anche di turisti e viaggiatori che nei mesi estivi frequentano sempre più spesso la cittadina montana delk’enyroterra ibleo. Il sindaco ha ribadito che per il giorno dell’apertura l’ingresso sarà libero.

