Comibleo Ragusa chiede delle risposte all’Assessore Barone

“Le polemiche possono servire a catturare l’attenzione della gente. Ma il fatto sostanziale è che l’assessore alla Polizia municipale e ai Centri storici di Ragusa continua a non dare risposte alle semplicissime domande poste dal Comibleo. Non riusciamo a comprendere perché non scende nel merito. Ragione per cui questi interrogativi glieli riproponiamo in maniera più schematica così, forse, potrà darci una risposta”. E’ quanto afferma il comitato spontaneo di residenti della città antica che rielenca gli interrogativi posti all’assessore Barone con l’auspicio che, finalmente, possano arrivare risposte specifiche.

“L’assessore Barone – chiedono dal Comibleo – rappresenta dei cittadini perché regolarmente eletto o no? La circonvallazione modificata è conforme alle norme di sicurezza previste dalle normative? La segnaletica della ztl è stata posta conformemente al Codice della strada? Perché continua a esserci il numero telefonico della polizia municipale non operativo h24? Perché non è stata ancora rimossa la segnaletica di sosta difforme al Codice della strada ora completamente in contrasto con la ztl? E, ancora, perché non è stata installata la nuova segnaletica verticale e orizzontale per la sosta riservata solo ai residenti che trovano gli stalli occupati sempre più dai non aventi diritto che continuano ad avere gli stessi pass dei residenti? Come mai, invece, è stata repentinamente realizzata ad appena due giorni dalla delibera di Giunta la segnaletica per la sosta a pagamento, strisce blu? I residenti debbono munirsi di nuovi pass o il tutto avverrà con sistema elettronico di registrazione essendo i pass precedenti in netto contrasto con la ztl? Perché non è stata emanata alcuna ordinanza di regolamentazione della ztl e della sosta come più volte ribadito persino dalla Corte costituzionale? Quali sono e come sono indicate le vie di fuga da Ibla? La delibera della Giunta municipale n. 283 del 7 giugno 2022 è stata preceduta da preliminare indagine e valutazione delle condizioni strutturali e di utilizzo in sicurezza della circonvallazione? Gli obiettivi di creare delle aree di sosta limitrofe alla città che forniscano un maggiore ricambio e rotazione dei veicoli istituendo nuove zone blu, su proposta degli operatori commerciali di Ragusa Ibla, rispondono agli obiettivi previsti dalle norme sulla viabilità o ad altre motivazioni non contemplate dal Codice della strada? La fermata dei bus turistici è conforme alle prescrizioni del Codice della strada?”. Essendo, poi, stato tirato in ballo personalmente, è Paolo Ucchino, tra i componenti del comitato promotore di Comibleo, a fare delle riflessioni. “Capisco che – sottolinea – qualcuno possa essere terrorizzato di una mia candidatura alle prossime amministrative ma questo non coinvolge in alcun modo Comibleo che è e resterà un comitato spontaneo di cittadini che non ha niente a che vedere con gli schieramenti partitici. Noi sì che siamo autonomi e non riceviamo contributi pubblici come altri soggetti. E abbiamo il coraggio di informare la cittadinanza su quello che succede, senza farci intimorire da chicchessia

