Modica. Chiude il Panificio S.Giuseppe dopo 50 anni

Chiude dopo oltre 50 anni il Panificio San Giuseppe di Via Carlo Papa a Modica. Un pezzo di storia della ristorazione locale finisce.

Ci sono persone, ambienti, che diventano famiglia, casa, posti e volti che restano dentro la nostra vita. Ma una porta chiusa non cancella il passato, chi ha il coraggio di chiudere con il passato è per vivere un presente e un futuro nuovo, bello, intenso.

Era il 1970 quando Giovanni Modica e la moglie Pina decidono l’avventura. Funziona: il pane sfornato in quel locale piace. Un ragazzino del Quartiere Dente un giorno si presenta, cerca lavoro: viene assunto. Quel panificio gira a dovere: il signor Giovanni, dopo avere sfornato, carica chili di pane sulla motoape e comincia a distribuirlo in diversi supermercati con ottimi riscontri. L’attività si trasforma in un’azienda familiare perché il garzone, Michele Arena, si innamora di Giorgia, una delle figlie del titolare. La storia finirà in matrimonio e in nipoti: la generazione continua.

Da quel locale giornalmente arriva un irresistibile profumo di pane appena sfornato, di focaccia modicana e di rustici in genere. I clienti arrivano da ogni parte della città e non solo. Gli anni passano inesorabili fino al pensionamento di Giovanni Modica. Le redini li assumono il genero e la figlia: la tradizione continua, non molla. Subentrano i figli dell’ affiatata coppia ma anche per Arena arriva il momento del meritato riposo.

Il finale sta tutto in un post:

Eccoci qua – recita – è arrivato il nostro ultimo giorno. Queste mura ci hanno visto nascere, ci hanno visto diventare donne e uomini, ci hanno insegnato cos’è il lavoro duro, ci hanno fatto capire che la dignit, l’umiltà e soprattutto l’onestà sono valori fondamentali , ma l’elemento più importante di tutti è sempre stato la famiglia.

Se per voi è stato il vostro panificio, per noi è stata tutta la nostra vita e oggi come sempre nei momenti più importanti non potevamo che salutarvi tutti insieme, un grazie immenso al nostro papà Giovanni e alla nostra mamma Pina che hanno creato tutto questo, a Giorgia, Michele, Martina, Lorenzo e Adriano che hanno portato avanti la tradizione di famiglia con grande cuore, Sandro e Melania che sin da piccoli hanno aiutato i genitori e ai nostri figli , mariti e mogli che ci hanno supportato. Ma il ringraziamento più grande va a tutti quanti voi che in questi ultimi giorni siete stati presenti fino alla fine, e soprattutto grazie per averci dato l’onore di entrare nelle vostre case nel momento più bello della giornata, a tavola, perché è lì che si riunisce la famiglia.



Le 4 generazioni del panificio San Giuseppe – conclude il post – vi abbracciano e vi augurano tutto il meglio che la vita vi possa offrire, il vostro cuore lo portiamo nel nostro cuore”.

