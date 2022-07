Modica, omicidio Lucifora. Parla l’ex indagato

La trasmissione di Rete 4 “Quarto Grado” è tornata a parlare dell’omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora, per la cui morte il processo si è concluso con l’assoluzione dell’unico indagato, il carabiniere Davide Corallo. Quest’ultimo ha parlato nella trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, fortificando la sua innocenza, spiegando come aveva conosciuto Peppe e di non avere mai litigato con lui.

“Ci siamo conosciuti tramite un amico comune che lamentava una ciste alla testa. Grazie a Peppe ha conosciuto un medico che l’ha curato. E in occasione delle medicazioni, il carabiniere si incontrava appunto con Lucifora. Loro si sono incontrati una ventina di volte e della sua morte l’ha saputo da Facebook”.

Salva