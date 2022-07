Calcio. Astorino nuovo Direttore Sportivo del Città di Comiso

La società del Città di Comiso annuncia una importante new entry: si tratta di Gabriele Astorino, il quale ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo.

Il primo commento a caldo del nuovo DS Astorino: “Col Città di Comiso è stata una comunione d’intenti. A dire la verità, come tutti sanno, e penso, il sogno di ognuno, è fare bene nella propria città. Per diversità di opinioni, io non ho avuto la possibilità di esprimermi al meglio nella mia città, non ho trovato più il mio spazio. Tra le varie proposte che mi si erano palesate, vista l’impossibilità di lavorare calcisticamente nella mia città, ho scelto il Città di Comiso. Il progetto Verdearancio, che vede in primis il Presidente Totò Scifo, è un progetto pulito ed ambizioso, ed è molto vicino alle mie idee. Siamo già al lavoro e non posso fare altro che ringraziare tutti i componenti della società del Città di Comiso per lo spazio e la fiducia che mi hanno riservato”.

