Confcooperative si congratula con i sindaci iblei appena eletti

Confcooperative territoriale Ragusa si congratula con i sei sindaci di Scicli, Chiaramonte, Santa Croce, Giarratana, Monterosso e Pozzallo che nelle ultime tornate delle elezioni amministrative dell’area iblea sono riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato e augura buon lavoro a ciascuno di loro. “Siamo consapevoli – afferma il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – che è un momento delicato e che occorra la necessaria attenzione per dipanare alcune questioni vitali legate al futuro degli enti locali. Per quanto ci riguarda, diventa di fondamentale importanza fare passare il messaggio che il mondo della cooperazione, rimasto sempre allerta in questi anni completamente caratterizzati dalla pandemia, è disponibile alla collaborazione e, soprattutto, ad individuare le strategie migliori per cercare di superare le criticità emerse su più fronti. Dalla questione legata alle difficoltà dei comparti agricoli a quelle concernenti il fronte del welfare, tendiamo, sin da ora, la nostra mano per favorire confronti tra le parti sostenibili e tesi a sviluppare quei percorsi sinergici che, in una fase così difficile e precaria, si rendono necessari. La cooperazione può rappresentare un valore aggiunto soprattutto se la si mette nella condizione di rendere al meglio. Auspichiamo che da parte dei nuovi sindaci iblei ci sia la voglia di ascoltare le esigenze di questo mondo e, in qualche modo, di assecondarle”.

