Rokiah Hashim pubblica in inglese “Poesia e profezia” di Pisana

“Poesia e profezia” è il tema di un articolo del Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, Domenico Pisana, pubblicato su RTM lo scorso 26 aprile ( https://www.radiortm.it/…/poesia-e-profezia-2-di…/ ). Ci giunge comunicazione da parte di Rokiah Hashim, di Kuala Lumpur in Malesia, scrittrice freelance, critico cinematografico e teatrale, poetessa, traduttrice e attivista per la pace e i diritti umani, che l’articolo, dietro autorizzazione della redazione, è stato pubblicato in lingua inglese sul blog letterario PROF DOMENICO PISANA SAID ‘TODAY IS THE TIME OF THE SHIPWRECK’ (sitiruqaiyahhashim.blogspot.com)

“Ringrazio la poetessa Rokiah Hashim che ho conosciuto nel 2019 al Festival Letterario di Istanbul – afferma Domenico Pisana – per questa iniziativa perché consente di aprire varchi di dialogo tra culture diverse; in fondo il senso del tema trattato è stato quello di focalizzare il fatto che il poeta esiste come persona che può modificare la realtà con la sua libertà e verità, e non solo per scrivere idilli o – direbbe Quasimodo – oroscopi lirici. La crisi del nostro tempo chiede al poeta una dimensione pragmatica e sociale nella quale il ruolo del poetare non appaia solo quello “speculativo e contemplativo”, ma quello dell’invito alla prassi come metodo per cambiare il mondo.

Il poeta non può nascondersi né evitare di assumersi le sue responsabilità sociali; egli non può rimanere neutrale di fronte alla storia, alla società e al mondo, ma, al contrario, deve prendere posizione; il suo poetare è un “atto di creazione” di immagini forti, nonché di sentimenti e contenuti in grado di avere un’efficacia sul cuore dell’uomo”.

