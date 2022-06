Ufficiale la rinuncia alla B 1 del ProVolley Team Modica

Dopo due anni consecutivi segnati da grossi disagi dovuti al Covid ed archiviata una delle stagioni più amare della sua storia, è tempo di grandi cambiamenti per la Progetto Volley Team Modica. Nelle settimane immediatamente successive alla retrocessione dalla serie A2, definita da non poche difficoltà sotto vari profili, non ultimo quello comune a molte società del Sud che fanno più fatica a concorrere in campionati di alto livello alla pari con i Club del Nord (ne sia prova l’evidenza data dal posizionamento in coda alla classifica di tutte e quattro le squadre siciliane), la dirigenza della PVT Modica si è riunita svariate volte per fare il punto della situazione e per definire le nuove linee d’azione. L’obiettivo comune a tutti gli incontri, dopo la prima fase di analisi e autocritica, è stato quello di attenzionare cautamente e con responsabilità tutte le opzioni possibili per approcciare la prossima stagione sportiva con un piglio diverso, incardinato al medesimo entusiasmo ma con uno spirito più sereno. “Nelle ultime due settimane – spiega la società modicana- si è delineato, con molta più chiarezza, il cammino che la dirigenza biancorossa vuole imboccare a partire dall’immediato futuro, con motivazioni ancora più alte e con la voglia di rilanciare bene. Dopo una prima fase di assestamento e recupero, ci si è riuniti per individuare quei valori positivi su cui si fonda la PVT, rintracciando nella lunga storia della società modicana i valori e i sodalizi che serviranno a garantire la buona salute della società stessa.

Il secondo step è stato, naturalmente, quello di gettare nuove basi, affinché la pallavolo femminile in città possa tornare a splendere di luce propria, ripartendo dalle certezze acquisite, consapevoli degli errori e rinforzati dall’esperienza. Nuova linfa, dunque, per un progetto che si

basa su criteri contemplati e solidi. Un

progetto voluto da tempo, ma che si è

arreso negli anni ai compromessi

necessari e alle inevitabili incognite che

hanno messo a dura prova la tenuta della

società. Che tuttavia non si piega e che

resiste anche ai colpi più duri.

“Lavoreremo per consolidare ulteriormente

questo progetto – afferma il Presidente

Simone Cicero – rendendolo ancora più

consistente sia con le risorse umane sia

confidando nel supporto delle aziende. La

passione per questo sport ci ha permesso

di superare tempeste indicibili. Adesso è il

momento di prenderci qualche

soddisfazione, ricominciando dall’inizio”. Con queste premesse, la Progetto Volley

Team Modica annuncia la decisione di

ripartire dalla Serie C, rinunciando al titolo

di Serie B1, nella prossima stagione

agonistica.

E’ una scelta fatta tutt’altro che a cuor

leggero, ma che scaturisce dalla necessità

di un maggiore equilibrio gestionale e dalla

volontà di consolidare sodalizi importanti,

sia sotto il profilo dirigenziale che tecnico.

La PVT Modica ha una storia nota, costellata di esperienze forti e segnanti, grazie alle quali ha acquisito una maturità tale da resistere al fascino di un campionato di categoria superiore, scegliendo un percorso meno logorante e di ricostruzione dal basso, per il bene di tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo è di ripartire da una categoria certamente lontana da quella a cui i tifosi biancorossi sono abituati, per tornare presto al vertice, in un percorso di crescita, riscatto e divertimento, valore indispensabile dell’attività sportiva in sé. Un proposito, dunque, che a piccoli passi punta al vertice, anche grazie al sostegno di una biancorossa doc: Michela Brioli, riconfermata alla regia. Un progetto ambizioso condiviso altresì dal tecnico Luca D’Amico, che si riconferma alla quida della panchina biancorossa, coadiuvato ancora dal secondo allenatore Giancarlo Fortunato”. A breve la PVT Modica annuncerà le prime atlete che faranno parte del roster per la stagione 2022-2023.

