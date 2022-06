La Kudos Modica in auge a Rimini ai campionati nazionali Silver

Come ogni anno la Kudos è presente ai campionati Nazionali di Ginnastica Artistica, organizzati dalla Federazione Ginnastica D’italia, nella località di Rimini.

A rappresentare la società modicana è la ginnasta Mavì Pitino, allenata dal Tecnico Federale Angelo Floridia, che ha gareggiato nella categoria più alta alla quale una ginnasta della sua fascia d’età, classe 2010, può partecipare, ovvero il livello LD.

Ottima performance negli attrezzi Volteggio, Parallele e Corpo Libero, paga invece qualche incertezza alla Trave, che con una giuria molto severa, non le permette di raggiungere il punteggio ottenuto in regione, piazzandosi così al 56° posto nazionale.

Soddisfatti dell’approccio alla gara da parte della giovane atleta, adesso si torna a casa per prepararsi al meglio in vista del nuovo anno sportivo, cercando di migliorare alcuni aspetti e di innalzare sempre più il bagaglio tecnico.

Salva