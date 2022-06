Passaggio di campana al Lions Club Modica

Modica – Si è tenuto il tradizionale “passaggio della campana” del Lions Club di Modica tra il presidente uscente Aurelio Boncoraglio ed il presidente entrante Giuseppe Mazza alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Francesco Cirillo . Durante la cerimonia sono stati ammessi come soci Salvatore Tiralongo e Salvatore Baglieri e sono stati conferiti dei riconoscimenti ai soci del club che si sono particolarmente impegnati in attività di servizio: il premio “Lion of the Year” a Giovanni Ruta ed il premio “100% attendance” a Giuseppe Azzarelli e Rosario Peluso. Il presidente uscente Aurelio Boncoraglio nel discorso conclusivo ha ringraziato il consiglio direttivo e tutti i soci del club per la disponibilità prestata e la collaborazione nel realizzare i “service” che hanno coinvolto il territorio anche con attività che hanno lasciato il segno nella città come la rampa per disabili nel Duomo di San Giorgio , il restyling di piazzale Baden Powell con la collocazione di due panchine (una rossa ed una gialla) e la piantumazione di alberi, ed il restauro di una fontanella in corso Umberto . Ciò oltre a numerose azioni di solidarietà a favore di soggetti fragili del territorio. Il neo presidente Giuseppe Mazza ha tracciato le linee guida del mandato che porteranno il Lions Club di Modica a realizzare numerosi service nel territorio di Modica, Ispica e Pozzallo. Dopo un intervento del past Governatore Vincenzo Spata, ha concluso la cerimonia del “passaggio di campana” il Governatore Francesco Cirillo che ha apprezzato l’attività svolta dal Lions Club di Modica . Il consiglio direttivo in carica da luglio 2022 del Lions Club di Modica è così composto: Giuseppe Mazza (presidente), Laura Pisana (primo vice presidente), Giovanni Liberatore (segretario e secondo vice presidente), Giuseppe Azzarelli (terzo vice presidente), Rosario Peluso (tesoriere), Giovanni Ruta (cerimoniere), Giovanna Scifo (presidente comitato soci), Sonia Calabrese (presidente comitato service), Walter Buscema (presidente comitato comunicazione), Aurelio Boncoraglio (immediato past presidente e coordinatore LCIF), Mariangela Nigro , Carlo Scollo, Luca Sortino e Giuseppe Baglieri (consiglieri).

