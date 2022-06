Ragusa. Da venerdì il servizio di vigilanza e salvataggio a mare

L’assessore alla Protezione Civile del comune di Ragusa, Giovanni Iacono, comunica che da venerdì 1 luglio, tutti i giorni e con orario continuato dalle 9 alle 19, come per gli anni precedenti avrà inizio il servizio estivo di vigilanza e salvataggio in mare voluto dall’Amministrazione comunale.

Per lo svolgimento dell’attività, coordinata dalla centrale operativa presente nel presidio di Marina di Ragusa e che vede impegnati il responsabile Giuseppe Schembari e i suoi uomini, vengono impiegati due gommoni e una moto d’acqua.

Il servizio che si concluderà il 15 settembre vede impegnati 16 assistenti bagnanti volontari della protezione civile muniti di brevetto di salvamento.

Le postazioni attrezzate saranno due, una a Marina di Ragusa e una a Punta Braccetto. Previsti anche punti di riferimento e salvataggio per l’utenza in spiaggia.

