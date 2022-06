Comiso. Dal 30 giugno si riprende a ritirare l’indifferenziato

Si ritira il secco. Si torna gradualmente alla normalità a Comiso, riavviando la raccolta dell’indifferenziato da domani giovedì 30 giugno 2022. “Riprende la raccolta della frazione indifferenziata nel nostro comune avviando così il percorso di ritorno alla normale gestione del servizio di raccolta dei rifiuti”. Ad affarmarlo è l’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria.

“Ancora in piena crisi ed in attesa che per l’intera nostra provincia le problematiche relative al conferimento della frazione secca dei rifiuti vengano definitivamente e globalmente risolte – comunica Vittoria – in ambito comunale ci si impegna affinché tale crisi non debba essere ulteriormente subita dalla cittadinanza che in questi giorni, con spirito collaborativo e rispettosa del decoro urbano, ha permesso di evitare condizioni di estremo disagio purtroppo presenti in altre realtà urbane. A tal proposito personalmente mi complimento con i miei concittadini per il grande impegno profuso. Ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, – conclude l’assessore – Comisani e Pedalinensi hanno messo in evidenza come la crescita della percentuale differenziata rappresenta non un numero da consegnare alle statistiche, ma la grande maturità di una intera comunità che invito, ancora una volta, a conferire nella frazione del secco solo ciò che è previsto”.

