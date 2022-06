Ragusa. Si inaugura casa di ospitalità “Domus Nati per crescere”

Sarà inaugurata domani – 30 giugno – alle 18 la casa di ospitalità “Domus – Nati per crescere” che sorge in contrada Cisternazzi, proprio di fronte l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di una struttura di accoglienza gestita dall’associazione “Nati per crescere” in un immobile messo a disposizione dalla Diocesi di Ragusa. “Nati per crescere” è un’associazione onlus che è impegnata a sostenere i diritti dei neonati prematuri e con patologia alla nascita. Opera da ormai 10 anni all’unità operativa di Neonatologia di Ragusa.

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno il vescovo monsignor Giuseppe La Placa, il vescovo emerito monsignor Carmelo Cuttitta, il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, il direttore dell’Asp facente funzioni Raffaele Elia, i soci dell’associazione “Nati per crescere” guidati dal presidente Massimo Cilia. Invierà un messaggio il vescovo emerito monsignor Paolo Urso che avviò la procedura per la Diocesi disponendo l’acquisto dell’immobile quando ancora l’ospedale non era stato completato e proprio con questa finalità.

Fu poi monsignor Cuttitta a perfezionare le procedure consegnando l’immobile in comodato gratuito all’associazione e ora, completati i necessari interventi di adeguamento, la struttura può finalmente accogliere quanti si trovano nella necessità di assistere una persona cara che necessiti delle cure e dell’assistenza dell’ospedale. Un modo concreto con il quale la Chiesa di Ragusa intende farsi vicina a chi si trova a vivere un momento di particolare fragilità. Per l’associazione “Nati per crescere” si tratta del raggiungimento di un obiettivo a lungo perseguito, coronando i suoi dieci anni di attività che proprio domani saranno festeggiati nel modo migliore.

La casa di accoglienza “Domus – Nati per crescere” mette a disposizione cinque camere, ognuna delle quali dotata di un bagno. Nelle parti comuni della struttura sono a disposizione degli ospiti wi-fi, tv con canali satellitari, aree per la consumazione dei pasti, distributori automatici di snack e bevande.

