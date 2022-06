La ProVolley Team Modica rinuncia alla serie B. Le biancorosse non giocheranno più nella cadetteria ma ricominceranno dalla serie C. La crisi societaria, dopo l’abbandono del presidente Bartolo Ferro (foto), paga dazio. Il sodalizio paga gli errori della passata stagione quando il gruppo si sfaldo dopo che l’allenatore fu protagonista di un brutto gesto nei confronti della capitana Fabiola Ferro, durante un time-out. La dirigenza non prese posizione e il presidente mollò le redini. I risultati si vedono adesso.

