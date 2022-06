L’associazione Così come sei onlus visitano gli orti sociali di Proxima Ragusa

“Ci hanno fatto un regalo straordinario. Per certi versi inatteso. Ma che fa risaltare la loro grande sensibilità”. Così Letizia Blandino, responsabile comunicazione della cooperativa Proxima Ragusa, a proposito della visita dell’associazione Così come sei onlus, che si occupa di inclusione per persone diversamente abili, agli orti sociali della cooperativa, la cui attività è mirata all’integrazione e all’inserimento lavorativo dei soggetti beneficiari dei progetti di Proxima, vittime di tratta e grave sfruttamento. “A memoria della loro visita – prosegue Blandino – ci hanno donato un meraviglioso alberello d’ulivo che adesso toccherà a noi salvaguardare e fare crescere nella maniera migliore all’interno dei nostri orti. Un dono toccante che ci ha emozionato nel profondo”. La visita è stata caratterizzata dalla scoperta delle colture piantate in campo aperto e dall’illustrazione del funzionamento del sistema di coltivazione in acquaponica. “Il tour all’interno degli orti sociali – spiega dal canto suo Marcello Firrincieli, coordinatore dell’attività degli orti sociali – è proprio terminato con la piantumazione, fatta assieme, dell’alberello d’ulivo. Ce ne prenderemo cura con l’auspicio che cresca rigoglioso e sano pensando a questo bellissimo momento di condivisione”.

