Ragusa. Corso di formazione per agenti di Polizia Municipale

Si è parlato della normativa e dei controlli sui B&B e delle norme sui monopattini e la mobilità sostenibile nonché degli accertamenti per i sinistri sulle 2 ruote, nel corso di formazione per agenti di Polizia Municipale che si è tenuto oggi, 28 giugno, presso la Sala Conferenze del Settore Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, in via On.le dott. Corrado Di Quattro nella Zona Artigianale. L’iniziativa, gestita da Ars Nostra Vis Urbis!, l’Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha visto relatore il dott. Marcello Lo Cascio che si è soffermato su “B&B: le norme ed i controlli da parte della Polizia

Municipale” e Salvatore Navarra intervenuto in merito alle “Norme sul monopattino e mobilità sostenibile”.

Ad accogliere gli intervenuti sono stati il sindaco Peppe Cassì, l’assessore alla Polizia Municipale Ciccio Barone e il comandante della Polizia Municipale Maurizio Cannavò.

Al corso era presente anche vicepresidente nazionale dell’Ente di formazione, Giovanni D’Amico

Salva