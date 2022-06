Pancia gonfia e dura: cosa fare e quali sono le cause?

La pancia gonfia è una problematica molto diffusa, che può diventare fonte di fastidio fisico e ovviamente di imbarazzo.

Ci sono molti fattori che possono contribuire al gonfiore della pancia, tra cui un regime alimentare scorretto, insieme alle problematiche inerenti allo stato di salute dell’intestino. Anche la stitichezza può causare il gonfiore addominale, e lo stesso discorso vale per uno stato psicosomatico come lo stress. Naturalmente esistono delle condizioni mediche particolari che hanno come sintomo la pancia gonfia, come la celiachia e l’IBS, ovvero la sindrome dell’intestino irritabile.

Vediamo dunque di scoprire un approfondimento sulla pancia gonfia e dura, così da capire come fare per sgonfiarla, e quali sono i rimedi più indicati.

Che cosa fa gonfiare la pancia?

La pancia gonfia viene caratterizzata da un aumento del volume addominale, causato dalla presenza di gas o liquidi. Purtroppo è molto complesso elencare tutte le cause che potrebbero provocare il gonfiore addominale, dato che potrebbe essere il sintomo di una serie di disturbi molto diversi fra loro. Per fare un primo esempio concreto, esistono alcuni alimenti che fanno gonfiare la pancia, come i piselli, i fagioli, le lenticchie, l’uva secca, le prugne, i cavoli e le mele. Si tratta infatti di cibi che aumentano la produzione di gas nell’intestino.

Come detto, anche lo stress può impattare sulle condizioni dello stomaco, facendolo gonfiare a causa dell’aumento della produzione del cortisolo. Un altro fattore importante è rappresentato dalla stitichezza: questa condizione può infatti provocare il gonfiore addominale per via dell’accumulo di feci nell’intestino, e per la loro mancata evacuazione. Mangiare tanto e male, ingoiando velocemente senza masticare, può a sua volta concorrere al gonfiore della pancia.

Infine, fra le cause della pancia gonfia e dura possiamo trovare anche l’assunzione di bevande alcoliche, il tabagismo e l’assunzione di farmaci che potrebbero avere questo effetto collaterale. Si fa riferimento soprattutto agli antibiotici, agli anti-depressivi e agli anti-infiammatori.

Come si fa a far sgonfiare la pancia?

Chiaramente la prima cosa da fare è consultare un medico, così da poter risalire alle cause del gonfiore addominale, per poi comportarsi di conseguenza. Un discorso che vale ad esempio per le intolleranze, come quella al lattosio o al glutine.

Detto ciò, l’assunzione di fermenti lattici vivi può aiutare a sgonfiare la pancia e a liberarsi di quella fastidiosa sensazione di tensione addominale. Questo avviene perché i batteri in questione favoriscono la digestione del cibo, riducendo il gonfiore.

Inoltre, è consigliabile seguire una dieta leggera e mangiare lentamente, masticando per bene i bocconi, in modo da non introdurre aria nello stomaco. Ovviamente bisogna evitare gli alimenti più complessi da digerire, come ad esempio le fritture, i legumi, latte e latticini, le uova e la mollica di pane. Al contrario, una dieta perfetta per sgonfiare la pancia prevede la presenza di verdure come il sedano, le carote, i peperoni, le zucchine e la classicissima lattuga.

Prima di salutarci, è bene sottolineare che anche i lassativi potrebbero rappresentare un’opzione utile, a patto di scegliere dei prodotti leggeri.

