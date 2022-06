Il modicano S.C., 55 anni, è rimasto ferito questa mattina, poco dopo le 7, sulla strada Modica-Cava Ispica, in contrada Musebbi. L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con un’auto. La peggio è toccata al ciclista che è stato ricoverato all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica in codice giallo. Sull’incidente indagano i carabinieri.

