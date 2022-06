Sabato la presentazione del nuovo progetto politico di Ignazio Abbate

Sabato 2 luglio comincerà ufficialmente la nuova “vita” politica dell’oramai ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate. L’occasione verrà fornita dall’apertura della nuova sede del comitato elettorale in Corso Umberto 268. Lunga la lista delle personalità di spicco che terranno a battesimo questo nuovo progetto. A cominciare dai segretari nazionale e regionale dell’UDC, Lorenzo Cesa e Decio Terrana, l’Assessore Regionale alle attività produttive, Mimmo Turano, l’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, Totò Cordaro, l’Assessore Regionale all’Energia, Daniela Baglieri, il neo sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il coordinatore provinciale UDC, Silvio Meli. L’incontro che sarà aperto al pubblico, è fissato per le 18:00. Verrà presentato anche il claim che accompagnerà questa nuova avventura fino alle elezioni regionali del prossimo autunno.

