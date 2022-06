Ultime notizie “Emergenza idrica a San Giacomo”

Da diversi giorni circola la notizia che anche molti cittadini stranieri e italiani proprietari di una casa a San Giacomo e dintorni, stanno pensando di andarsene vista la situazione ingestibile alla quale devono far fronte. “Veniamo qui d’estate, o quando possiamo, per passare le vacanze nella quiete di queste frazioni” e ci troviamo difronte quasi tutti gli anni a queste difficoltà di approvvigionamento idrico” riferiscono alcune famiglie italiane, maltesi, svizzere, statunitensi, presenti in questi luoghi. Una crisi che ha l’effetto, tra l’altro, di allontanare le persone arrecando danni all’economia del territorio. Certamente non il modo migliore di attrarre il turismo in questo angolo di terra iblea.

Salva