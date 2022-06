Campo. Carenza sangue per la mala gestione del Governo regionale

“Il cuore, la solidarietà e la generosità dei siciliani vanificato dalla solita mala gestione del governo Musumeci. Parlo, in questo caso, dell’emergenza sangue che non si verifica a causa della mancanza di donatori, bensì dalla carenza di personale sanitario adibito alla raccolta”. Lo dice la deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo, prima firmataria di un’apposita interrogazione e che oggi ha partecipato ad un incontro presso l’Avis comunale di Ragua.

“L’allarme che è stato condiviso anche questa mattina – dice Campo – è stato lanciato direttamente dal Dirigente del Centro Regionale Sangue per la Sicilia. Per far fronte al fabbisogno di sangue sul territorio regionale, di per sé già storicamente carente durante l’estate, bisogna attivare con immediatezza ogni forma di supporto ed iniziative che possano garantire i necessari livelli di scorte di sangue in tutta l’Isola e i livelli essenziali di assistenza sanitaria a livello regionale. Ragusa è un centro di eccellenza che copre il fabbisogno di sangue di buona parte della Sicilia e dunque auspichiamo che l’assessore Razza ci riceva quanto prima. Questa è un’altra delle enormi responsabilità di questo governo regionale. Ma d’altra parte non è una novità, dal momento che sono 5 anni che lamentiamo la mancanza di personale nelle strutture sanitarie, anche con atti parlamentari e interrogazioni, a cui questo governo non ha mai dato risposte. Speriamo che adesso diano un segnale di esistenza in vita, non dico supplendo alle mancanze di questi anni, ma comunque cercando di dare ascolto ai medici e verificando la fattibilità della loro proposta soprattutto in tempi abbastanza brevi perché il diritto alla vita deve venire prima di tutto”.

