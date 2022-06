Basket, Passalacqua Spedizioni Ragusa. Anigwe è biancoverde

Kristine Anigwe è una nuova giocatrice della Passalacqua Ragusa. Classe 1997, Anigwe è un’ala-pivot britannica con cittadinanza statunitense che ha militato con le Phoenix Mercury in Wnba mentre nell’ultima stagione europea ha giocato in Turchia, nel Mersin. Con il club turco ha partecipato anche all’EuroCup, chiudendo la stagione con 9 punti e 6 rimbalzi di media a partita. Insieme a Kristine Vitola, Samantha Ostarello e Martina Spinelli andrà a comporre il pacchetto lunghe della squadra affidata a coach Mirco Diamanti. Va a lei, dunque, il primo dei due visti per le extracomunitarie, con la squadra che sarà completata da un’ala piccola (la cosiddetta “3”), proveniente da Oltreoceano. “Ho scelto Ragusa per la qualità della città e dell’ambiente – dice la neo giocatrice biancoverde – Sono felice di trovare un gruppo che sarà davvero fantastico. So che la città è bella e tranquilla e non vedo l’ora che arrivi l’inizio del campionato per giocare con tifosi meravigliosi. Grazie per tutto l’interesse che mi avete dimostrato, sono entusiasta di unirmi alla vostra famiglia e vi ringrazio per questo”.

Di lei il direttore sportivo Alessandro Scrofani dice: “Anigwe è dotata di ottime capacità di gioco vicino a canestro, ha senso di posizione e istinto al rimbalzo; completerà il nostro reparto lunghe portando con sé sicuramente le esperienze maturate nel campionato turco ed in Wnba”

