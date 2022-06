Vittoria. Stato di agitazione indetto dai dipendenti Ciclat.

Oggi su richiesta delle Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FIADEL e UGL che avevano proclamato uno stato di agitazione per il ritardo nel pagamento della retribuzione del mese di maggio ai lavoratori del Cantiere di Vittoria – si è tenuta in Prefettura una riunione per un tentativo di conciliazione tra le parti, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti sindacali richiedenti, il Sindaco e una delegazione del Comune di Vittoria nonché i delegati di CICLAT Trasporti Ambiente e ROMA Costruzioni s.r.l., imprese affidatarie del servizio comunale di igiene ambientale.

Nel corso dell’incontro, presieduto dal Prefetto Giuseppe Ranieri, è stato rappresentato lo stato di disagio in cui versano i lavoratori per il mancato pagamento della retribuzione di maggio e la preoccupazione per le reciproche attribuzioni di responsabilità tra Comune e Ditta affidataria del servizio.

Dopo ampia e articolata discussione, il Comune di Vittoria si è impegnato, entro pochi giorni, a versare alla ditta le somme dovute per il servizio svolto nel mese di aprile e la ditta CICLAT ha assicurato il tempestivo pagamento ai lavoratori delle retribuzioni relative al mese di maggio senza attendere la scadenza dei due giorni lavorativi dall’emissione del mandato.

Le organizzazioni sindacali, pur esprimendo preoccupazione per i ritardi nel pagamento delle retribuzioni che potrebbero ripetersi anche in futuro, hanno assicurato che sottoporranno l’esito positivo dell’incontro all’assemblea dei lavoratori, riservandosi di valutare la revoca dello sciopero, già preannunciato per martedì 5 luglio, a seguito degli impegni assunti dalle parti.

