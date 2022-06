Ragusa Foto Festival dal 21 luglio al 28 agosto

Dal 21 luglio al 28 agosto 2022 torna nella Sicilia iblea, la più mediterranea, territorio di confine che smarcal’Occidente dall’OrienteRagusa Foto Festival, manifestazione internazionale dedicata ai linguaggi della fotografiacontemporanea e alla valorizzazione di giovani talenti provenienti da tutto il mondo.Da dieci anni, dal territorio più a Sud d’Europa, Ragusa Foto Festivalcostituisce un’occasione di approfondimentorievocando la più antica delle peculiarità del Mediterraneo, l’armonia del dialogo tra culture diverse nel “mare fra leterre”. Dalla Sicilia, crocevia di svariate espressioni artistiche, come il barocco simbolodi unità tra diversi linguaggi,per l’edizione 2022, sotto la guida dellafondatrice e direttrice Stefania Paxhia, giornalista siciliana e ricercatricesociale, insieme con ildirettore artistico Steve Bisson, curatore, docente ed editore, con il comitatoscientificodiversificato e una rete di partner culturali nazionali e internazionali, Ragusa Foto Festival prosegue il percorsoiniziato in tema di desiderio e speranza (2020–2021), e si interroga sulconcetto di armoniache oggi torna allaribalta per il bisogno urgente di un approccio incentrato sulla collaborazione e sulla complementarità. Che nonsignifica necessariamente assenza di contrasti o di conflitti ma mantenere la mente aperta al bene comune. Gli antichiGreci usavano rappresentare l’armoniacon il Mar Mediterraneo, tra le aree più ricche al mondo in termini distratificazioni storiche e artistiche, né terra mobile né mare sconfinato come l’Oceano, ponte tra le sponde dellaciviltà, simbolo della perenne prossimità degli esseri umani tra lorodiversi e allo stesso tempo uguali. Durante le giornate inaugurali, da giovedì 21 a domenica 24 luglio, oltre all’apertura delle mostre alla presenza dialcuni dei fotografi selezionati per questa edizione, mette in campo tante iniziative che attraverso la fotografia e la sua immediatezza, possono aiutare a riflettere sulle possibilità di conciliazione con le molteplici sfide delcontemporaneo, favorendo occasioni di dialogo, conoscenza, approfondimento e condivisione.Tra gli ospiti presenti alle giornate inaugurali Paolo Verzone fotografo, Tim Carpenter fotografo, scrittore, editore,Carlo Bevilacqua fotografo e videomaker, Giuseppe Leone fotografo, Gianluigi Colin artista e capo covereditor ‘LaLettura’, Alfredo Corrao fotografo e docente, artista, Antonio Biasucci fotografo e docente, Rick van der Kloosterfotografo, Alba Zari fotografa, Donata Pizzi fotografa e collezionista, Pietro Motisi fotografo, prof. Mario Morcellini direttore Unitelma Sapienza, Nello Scavo inviato Avvenire, Velasco Vitali pittoree scultore. Sono29 i progetti esposti negli antichi Palazzi La Rocca e Palazzo Cosentini, l’Auditorium (chiesa sconsacrata) San Vincenzo Ferreri e il Giardino Ibleo. Saranno in mostra: Artic Zerodi Paolo Verzone,The ancien regime di Tim Carpenter, In the middle di Alfredo Corrao, A chijana da spiranza di Carlo Bevilacqua, Double Portraitdi Cemre Yeşil Gönenli, Romanzo Meticciodi Davide Degano vincitore Premio New Photography indetto da Mia Fair, The Day the Birds Stopped Singing di Rickvan der Klooster; la mostra collettiva ‘Armonia, una reciproca comprensione’ curata da Urbanautica, piattaforma internazionale di cultura visiva, con 19 progetti di 16 autori provenienti da diversi paesi del mondo tra cui Ciro Battiloro, Marion Belanger, Iole Carollo,Panos Charalampidis & Mary Chairetaki, Matteo Di Giovanni, Anna Laura Festa, Daniel Fleitas García, Gary Green, Tatiana Grigorenko, Hanne Lamon, Tommaso Rada, Georges Salameh, MariaSiorba, Tim Smith, Rob Stephenson, Luke Swenson & Jack Dash, Alys Tomlinson. Hell end in helldi Nanni Licitraèil progetto vincitore del Premio Miglior Portfolio 2021 eThis was tomorrowdi Andrea Iran e Barbara Cucinotta eTremesidi Greta Valente sono le menzioni 2021.Letture Portfolio.Claudio Composti curatore e gallerista, Yvonne De Rosa fotografa e fondatrice Magazzini Fotografici a Napoli, Benedetta Donato curatrice e direttrice del Romano Cagnoni Award, Jenia Fridlyand fotografae docente e Susanna Scafuri photoeditor di Bell’Italia e Bell’Europa sono i lettori a disposizione di fotografiprofessionisti e non, per visionare i loro progetti fotografici e che valuteranno i lavori da selezionare per ilPremioMiglior Portfolio 2022.In programma i seguenti workshop:“Dall’editing al foto libro” diretto da JeniaFridlyand e Tim Carpenter e “Il vasodi Pandora”, diretto da Alba Zari.Prosegue ilracconto dei Presidi di Caritas Italiana sulla quotidianità dei lavoratori immigratiche con le lorostorie, le loro speranze, le loro paure e la loro voglia di riscattonon sono semplicemente un universo sintetizzabile inluoghi comuni. Caritas Italiana ha accolto l’iniziativa di Ragusa Foto Festival e la sostiene insieme con FondazioneCON IL SUD, per promuovere una riflessione in chiave anche educativa, raccontandola normalità e la fatica di questepersone che,malgrado vivano ai margini delle nostre comunità, sono una parte attiva dello sviluppo e della crescitadei nostri territori. L’anno scorso i Presidi siciliani, quest’anno i due fotografi professionistiCarlo Bevilacqua e PietroMotisi raccontano iPresidi calabri di Crotone e di Oppido Mamertina–Palmi.I lavori saranno esposti fino al 28 agosto 2022 all’interno della chiesa sconsacrata di San Vincenzo Ferreri e verrannopresentati durante le giornate inaugurali del Festival alla presenza dei protagonisti, Nello Scavo, Caterina Boca-responsabile sezione immigrati di Caritas e sostenitori dell’iniziativa e di altri intellettuali di altre discipline. Durante le giornate inaugurali,domenica 24 lugliosarannoannunciati i nomi dei 12 finalisti della secondaedizione del contest “Young Photographers from Italian Academies”, YPIA Call, e dei primi quattro classificatifra i 12 che andranno in mostra il prossimo ottobre a Ibla, a Palazzo La Rocca. L’iniziativa, realizzata in partnership con l’Accademia delle Belle Arti di Catania, e patrocinata dalla SISF, ScuolaItaliana per lo Studio della Fotografia, è destinata a tutte le Accademie di Belle Arti e istituzioni italiane di livello terziario per promuovere e valorizzare i lavori dei loro studenti di corsi di fotografi. Tra gli eventi al panel, patrocinato dall’Odg di Sicilia dal titolo “Armonie e disarmonie, l’arte della vita”organizzato con la collaborazione del Consorzio Universitario della provincia di Ragusa eFondazione Val di Notoche si svolgerà sabato 23 luglio alle ore 18.30 presso il Giardino Ibleo di Ragusa Ibla dedicato al tema del festival, l’armonia, per un’esplorazione plurale della complessità che sottende la ricerca di un approccio armonioso verso la trama di cambiamenti da affrontare per una nuova normalità. Saranno presenti: prof. Mario Morcellini Direttore dell’Alta Scuola di Comunicazione e Media digitali Unitelma Sapienza, Paolo Verzone fotografo, Nello Scavo giornalista inviato speciale di Avvenire, don Marco Pagniello direttore di Caritas Italiana e Velasco Vitali artista e scultore.

Salva