Nel duomo di San Pietro a Modica nasce un nuovo museo

Nel contesto dei festeggiamenti dedicati a San Pietro Apostolo a Modica sarà inaugurato uno spazio espositivo all’interno del Duomo, Sabato 25 Giugno alle ore 20.00.

L’area espositiva, realizzata dalle associazioni culturali La via delle Collegiate e Petra Mazara, avrà il compito di custodire e rendere fruibile il patrimonio storico-artistico, fatto di opere d’arte e paramenti liturgici della chiesa.

“Sarà uno spazio polifunzionale, dicono dall’Associazione La via delle Collegiate, che non si limita solo ad esporre opere ma che avrà numerose declinazioni. Dall’accoglienza dei numerosi visitatori attraverso itinerari religiosi, per la comprensione del senso teologico delle opere, a strumento integrativo della didattica scolastica con la realizzazione di progetti utili a far sviluppare ai giovani studenti quelle capacità utili nel mondo del lavoro.”

Un luogo che si unisce all’area espositiva già presente all’interno della Chiesa di Santa Maria di Betlem creando un collegamento, un filo unico che unisce, insieme a San Giorgio, tre grandi realtà religiose della città della Contea.

L’esposizione avrà anche lo scopo di sensibilizzare i visitatori verso l’importanza della cura e della protezione delle opere che si inseriscono nel filone dell’arte sacra, troppo spesso sottovalutate o poco conosciute a causa della loro complessità realizzativa e che necessitano di continue cure attraverso i restauri.

