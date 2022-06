Modica diventa la Città dei Libri e degli Scrittori

Countdown verso giovedì 30 giugno. Quel giorno, si alzerà il sipario e Modica diventerà la Città dei Libri e degli Scrittori! Mondadori Bookstore, con il comune di Modica e la firma in calce di Maria Monisteri, Camera di Commercio, Fondazione Garibaldi, la media partnership di Video Regione canale 14, realizza ‘Scenari, Modica legge’, la prima rassegna di scrittori e libri nella storia della città, in tre splendide location: il Castello dei Conti, l’Atrio comunale e piazzetta Campailla

E il 30 giugno, sarà un inizio in gran spolvero: Modica indossa subito l’abito di gala con Simonetta Agnello Hornby e la sua ultima fatica letteraria che è anche il riassunto di questi giorni di libri nella Contea: La Cuntittizza. Da quel fine settimana in poi, sino al 30 luglio, sarà un susseguirsi di eventi e personaggi: da Luca Telese a Catena Fiorello, da Gianluigi Nuzzi a Paolo Crepet, da Luca Palamara a Folco Terzani, passando per Elvira Seminara, Alessandro Barbaglia, Luigi La Rosa, Teresa Lussone, Giulio Guidorizzi e Silvia Romani che chiuderanno un eccellente parterre di cultura, attualità, storia e lampi di vita. Ed eccezionalmente di martedì, il 26 luglio, ci sarà anche Stefania Andreoli! What else, direbbe George Clooney? E poi, attenzione alle sorprese, che non mancheranno…anzi!

Sarà una rassegna di grandi nomi, dai grandi temi, di grandi momenti, dalla grande cultura. Un mese di libri, scrittori e grandi eventi; di momenti intensi ed emozionali, in suggestive e straordinarie location. Tutto nel cuore e fra i simboli di Modica. Che dal 30 giugno legge, si mostra e racconta. Noi ci siamo… si alzi il sipario, si va a cominciare!

