Ciclismo, Multicar Vittoria va forte con Salvo Caruso

Non si ferma più l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine che, durante questa stagione, sta continuando a inanellare risultati positivi uno dietro l’altro. Così come è accaduto domenica scorsa al trofeo Città di Comiso. Nella categoria Esordienti primo anno, primo posto per Salvo Caruso. Nella categoria Esordienti secondo anno, secondo posto per Matteo Verdirame e quinto per Corrado Spataro. Tra gli Allievi, da segnalare l’ottimo quarto posto di Emanuele Cataudella e, nel complessivo, l’ottima prestazione dell’intera squadra con Danilo Trovato, Ivan Minardi, Giuseppe Garofalo e Donato Firullo. E’ stata, invece, un’altra domenica sfortunata per Giuseppe Carmeni, costretto al ritiro a causa di una foratura. Ci sono, comunque, tutte le prospettive affinché Carmeni possa rimettersi al più presto nella maniera più adeguata e tornare competitivo come e meglio di prima. Intanto, martedì scorso, Nunzio Fallo e Giuseppe Carmeni hanno gareggiato al campionato italiano a cronometro. Nonostante non fosse la loro specialità, si sono ben comportati, riuscendo ad arrivare nelle prime 14/17 posizioni. Intanto, ci si sta allenando sempre di più in vista dell’impegno di domenica con il campionato regionale della categoria Esordienti dove saranno ai nastri di partenza anche gli Allievi. Inoltre, sei ciclisti dell’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine sono stati convocati per i campionati italiani assoluti in programma a Boario Terme nella seconda domenica di luglio. Si tratta di: Giuseppe Carmeni, Emanuele Cataudella, Salvo Caruso, Nunzio Fallo, Matteo Verdirame e Corrado Spataro.

