Ballottaggio a Scicli, Riccotti respinge Pd e Articolo 1

La coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Scicli Giorgio Vindigni, domenica scorsa ha incontrato i rappresentanti di Italia Viva, Marianna Buscema, e del PSI, Armando Fiorilla, delegati dal candidato sindaco, Caterina Riccotti.

Il confronto ha confermato che la Riccotti e la sua coalizione al ballottaggio non avrebbe inteso fare alcun apparentamento.

“Si era dato seguito ad un’esigenza di confronto – spiegano Franco Susino per il Pd e Gianpaolo Aquilino per Articolo 1 – opportuno per forze politiche che agiscono nel perimetro di un’area contigua, ma la chiusura da parte di Caterina Riccotti ad ogni possibilità di collaborazione diretta ha nei fatti precluso lo svilupparsi di ogni ipotesi di intesa. E’ stata un’occasione perduta, che non ci impedirà di lavorare con spirito propositivo operando con diligenza e serenità di giudizio nell’attività politica. Resta inteso, per altro verso, che le stesse ragioni di naturale collocamento di area che ci avevano indotto a ricercare la collaborazione con la candidata Riccotti, ci impediscono qualsiasi sostegno altre coalizioni dove si identificano persone e politici che fanno riferimento alla destra e alla lega. All’indomani del voto, ed indipendentemente dal suo esito, tutti dovremo prendere atto dell’esigenza di una nuova fase costituente per il centrosinistra cittadino, che rappresenta una parte determinante della comunità, e che dovrà esprimersi con rinnovato animo propulsivo”.

