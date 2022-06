Tanti i temi della Giornata mondiale del Rifugiato 2022 a Scicli

“Rotte migratorie e dell’accoglienza e strategie di integrazione”. Questo è il tema discusso nel corso della Giornata Mondiale del Rifugiato 2022 che si è tenuto a Scicli a Villa Penna.

L’appuntamento promosso dalla CGIL e Mediterraneo Hope – Casa delle Culture in collaborazione con le realtà del terzo settore facenti parte del Patto di Solidarietà di Scicli con il progetto SHUBH (Servizi integrati per l’autonomia socio-economica dei titolari di Protezione internazionale) con il patrocinio del Comune di Scicli.

Sono stati approfonditi i temi dei progetti dedicati ai corridoi umanitari curati da MH e del supporto psicologico a quanti scappano dal proprio paese per necessità avendo vissuto sulla propria pelle tragedie inimmaginabili e cercando rifugio altrove.

Ampio spazio di approfondimento è stato dato al rispetto del diritto della salute e all’istruzione nonché all’accesso al mondo del lavoro regolare.

Sono interventi Federica Brizi (Federazione delle Chiese Evangeliche, responsabile dei corridoi umanitari per MH) , Clemente Sabba (Coordinatore MEDU, medici per i diritti umani per la Sicilia),Ahmed Echi ( Responsabile del progetto di EMERGENCY a Ragusa), Anna Caratozzolo (Responsabile del centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ragusa) e Giuseppe (segretario generale della CGIL di Ragusa). Ha moderato i lavori Anita Giavatto nonché responsabile del progetto SHUBH di Ragusa.

Riconoscere il percorso formativo già intrapreso e talvolta concluso nel proprio paese d’origine è fondamentale ed è espressione di valorizzazione della persona e del suo bagaglio di competenze, oltre ad essere sancito da convenzioni internazionali. Per tale ragione la CGIL si sta impegnando nel supportare i rifugiati che chiedono di riconoscere e validare in Italia il proprio titolo di studio conseguito nel paese d’origine. Intervenire e supportare i migranti sul territorio è fondamentale al fine di assicurare il giusto accesso ai diritti. Emergency ha raccontato l’esperienza del progetto di assistenza sanitaria e orientamento socio-sanitario completamente gratuiti su una clinica mobile che si sposta tra Marina di Acate, Santa Croce Camerina e Vittoria per andare incontro ai bisogni di una fascia di popolazione particolarmente fragile come quella dei lavoratori agricoli che non sempre riescono a raggiungere i presidi medici o non hanno documenti sanitari in regola.

Peppe Scifo infine ha sottolineato la necessità di rafforzare la rete degli enti del terzo settore che si occupano di tali tematiche e anche di rafforzare la sinergia con le istituzioni competenti.

La giornata è stata anche caratterizzata da momenti ludici dedicati ai bambini. Un momento di integrazione e socializzazione al quale hanno gioiosamente partecipato bimbi, figli di immigrati, quelli ucraini ospitati a Modica e ovviamente alcune classi dell scuole dell’obbligo di Scicli su un allestimento di una mostra di disegni e il tema “Intrecci di colore”. Un’allegra parentesi musicale ha chiuso la serata.

