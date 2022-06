Incontro del Sindaco di Pozzallo con la Ministra Lamorgese

La Ministra degli Interni Luciana Lamorgese ha voluto incontrare a Roma il Sindaco di Pozzallo, esprimendo parole di grande apprezzamento per l’operato svolto in questi anni e complimentandosi con il Primo cittadino per la sua rielezione.

Il Sindaco, nel ringraziare la Ministra, ha illustrato alcune problematiche/criticità che riguardano il potenziamento delle Forze dell’Ordine nel territorio comunale ed ha chiesto procedure più chiare e nuove per quanto riguarda i controlli sanitari e lo sbarco dei migranti che approdano nell’hotspot di Pozzallo, tenuto conto che il 31 maggio scorso è terminato lo stato di emergenza.

Il Sindaco: “Ringrazio la Ministra Lamorgese per le parole di grande apprezzamento espresse nei miei confronti che testimoniano, ancora una volta, la costante attenzione del Ministero degli Interni verso la comunità pozzallese.

Ringrazio, altresì, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Prefetto Francesca Ferrandino, presente all’incontro, per la concreta e fattiva vicinanza manifestata in questi mesi alla città di Pozzallo”.

