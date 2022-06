Il vescovo della Diocesi di Noto va in Vaticano. La notizia circola velocemente ma non viene confermata. Da Roma, da un paio di settimane, arriva voce di questa possibilità, da quando, cioè, ci sarebbe stato un primo approccio con Papa Francesco nel corso di un incontro con i Vescovi. Il Santo Padre, apprezzando un intervento di Mons. Antonio Staglianò gli lanciò un segnale (“Bravo con la Popteology così come spero sia altrettanto bravo ad accettare un prossimo incarico”, ndr). La voce indicherebbe l’alto prelato di origini calabresi a Presidente della Pontificia Accademia di Teologia.

Tutto da confermare. La chiamata in Vaticano è, comunque, certa mentre per l’incarico ci sarà da attendere nuove news.

