Paraguay. Assassinato dalla malavita ex direttore penitenziario

Non ha avuto scampo l’ex direttore Oscar Gonzalez, assassinato dalla malavita che gli aveva giurato vendetta per il suo operato all’interno del penitenziario Tacumbù nella città di Asuncion, il più grande carcere del Paraguay. “L’ex direttore è stato assassinato da un sicario mentre si trovava nella casa del padre, nel quartiere Obrero di Asunción colpito a morte da diversi colpi d’ arma da fuoco”, ha affermato il ministero della Giustizia in una nota. Oggi, le autorità hanno spiegato che due uomini sono arrivati ​​nel quartiere a bordo di una motocicletta, uno è sceso ed è entrato dal retro della casa, dove si trovava Gonzalez, che poi ha freddato con diversi colpi d’arma da fuoco davanti ai suoi parenti. La Polizia nazionale e la Procura stanno reclutando le immagini a circuito chiuso della casa in cui è avvenuto il delitto e raccogliendo informazioni dai parenti. Nelle prime dichiarazioni di alti funzionari paraguaiani, hanno convenuto di non essere a conoscenza che l’ex direttore del più grande carcere del Paese, fosse stato minacciato da un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga. Tuttavia, la stampa locale ha rivelato la presenza di un file audio in cui si sentono chiaramente le minacce di morte contro l’ex funzionario. Il ministro della Giustizia, Édgar Olmedo, ha riferito che gli sarebbe stata garantita una scorta se avesse saputo delle minacce di morte. “Quando abbiamo informazioni di questo tipo, generalmente è coinvolta la Polizia nazionale e interviene anche il nostro dipartimento di intelligence del ministero della Giustizia”, ​​ha spiegato il ministro in una comunicazione a Radio 1080. Olmedo ha indicato che quando Gonzalez era a capo del penitenziario di Tacumbú, all’interno della prigione era stato scoperto un laboratorio di elaborazione della droga, quindi non si può escludere che l’omicidio possa essere stato perpetrato per rappresaglia, nonostante Gonzalez avesse lasciato l’incarico nel 2020. Già, un laboratorio di sostanze tossiche all’interno di un carcere…

Salva