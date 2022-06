Colombia. Clamoroso: Gustavo Petro è il nuovo presidente

Con un milione di voti di differenza Gustavo Petro, sostenuto da una colazione di sinistra ha sconfitto al secondo turno elettorale la destra del rivale Rodolfo Hernandez. Un giorno memorabile per la Colombia e l’ America Latina. “Questo è un giorno storico, stiamo scrivendo una nuova era per la Colombia” ha sottolineato dopo la vittoria il neo eletto presidente. Un governo che poggerà sul dialogo e sulla costruzione di un Paese basato sulla giustizia sociale sulla diversità e la pluralità. “Gli oltre 11 milioni di elettori hanno optato per un vero cambiamento, non vi tradiremo, da oggi la Colombia cambia, come abbiamo promesso nelle pubbliche piazze”, ha detto Petro. Allo stesso tempo, il presidente ha insistito per costruire un Paese basato sulla riconciliazione. “Non è un cambiamento vendicarsi o costruire più odio e rancore, i nostri genitori e i nostri nonni non hanno insegnato l’odio nella storia della Colombia, il cambiamento consiste nel lasciarsi alle spalle il settarismo. Cambiamento significa la possibilità di un futuro migliore, offrire opportunità di speranza a tutti i colombiani, significa che è arrivato il governo della speranza”, ha aggiunto. Inoltre, Petro ha affermato che svilupperà un’economia produttiva che generi occupazione e rafforzi lo sviluppo del Paese, “svilupperemo il capitalismo in Colombia, non perché lo amiamo, ma perché dobbiamo porre fine al feudalesimo. Se vogliamo ridistribuire le risorse, dobbiamo produrre sul campo, sulla base della conoscenza che si produce nel 21° secolo, sviluppare un’agenda che non intacchi l’ambiente, l’acqua, sostenendo la natura che significa giustizia ambientale”, ha affermato. Petro ha inoltre esortato gli elettori della coalizione di destra guidata da Rodolfo Hernández ad aderire al nuovo progetto per la costruzione di una Colombia in pace, “l’obiettivo centrale significa fare la pace, che i dieci milioni di elettori di Rodolfo Hernández siano i benvenuti in questo governo”, ha fatto notare. Il nuovo Governo entrerà in carica il 7 agosto prossimo e Petro avrà al suo fianco, come vice presidente, la fedelissima Francia Márquez.

Salva