Doppietta al 10eLotto in Sicilia: a Chiaramonte Gulfi riporta Agipronews, si festeggia una vincita da 20mila euro, mentre a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 6 Doppio Oro da 9mila euro, per un bottino totale di 29mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi dall’inizio dell’anno.

