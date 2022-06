Altra bandierina caduta, nubifragio in vista…l’opinione di Rita Faletti

Il partito delle toghe ha fatto flop nell’indifferenza dei suoi più accaldati sostenitori, quelli che “sono tutti delinquenti, mandiamoli a casa”. La sedia è prioritaria, la giustizia può attendere. Un video di Grillo che aizza la folla, visto oggi, suggella la fine di un’epoca e di un Movimento a brandelli, quello sì in attesa di giudizio. La doccia fredda sulla casta dei privilegiati, che si reputano antropologicamente superiori, è arrivata con l’approvazione definitiva del testo Cartabia. Il partito dell’onestà si è arreso, indifferente all’insurrezione di una categoria di statali che da un trentennio fanno il bello e il cattivo tempo, i magistrati, impermeabili ad ogni invito a riformarsi inteso come un affronto alla loro indipendenza, o, per meglio dire, imperio. In risposta alla riforma, avevano proclamato uno sciopero, disapprovato però da molti colleghi, che si è risolto in un flop. Bene. A quel flop ne è seguito un altro, di segno opposto, quello del referendum sulla giustizia, promosso per raddrizzare lo storto. L’Anm pregustava già il dolce sapore della rivincita, che non c’è stata. Neanche i pentastellati hanno mosso un dito, rassegnati a mettere in soffitta tutto l’armamentario giustizialista, fiore all’occhiello di un Movimento che dalle piazze è passato al governo e dalla lotta bislacca alla normalizzazione, senza un chiarimento. Qualche malumore ma nessuna bagarre. Compostamente hanno votato la Cartabia pure i follower di Conte che da un anno dichiara che mai una riforma del genere. La farsa è prioritaria, la coerenza può attendere. Delusi i populisti di ogni colore e sesso, i quotidiani diventati famosi grazie agli schiavettoni e i politici moralizzatori, gli stessi e gli eredi di quelli che avevano accolto con applausi scroscianti il Pool milanese. Inutile recriminare, contano i fatti e la riforma è uno di quelli. Cosa cambierà con la Cartabia? La separazione tra pm e giudici sarà quasi totale perché sarà consentito un solo passaggio di funzioni; chi sarà eletto in politica non potrà ricoprire funzioni giurisdizionali; sarà valutata la professionalità dei magistrati anche dagli avvocati, nei Consigli giudiziari locali; verrà istituito un fascicolo delle performance, da aggiornare annualmente, che terrà conto dei risultati giudiziari ottenuti, in termini di produttività e qualità. Il deputato Enrico Costa, di Azione, festeggia: “Si potrà distinguere chi è più bravo da chi lo è meno”. Concetto caro a Carlo Calenda, segretario del partito, che fa del merito la condizione necessaria per ricoprire qualunque tipo di incarico. Crolla il principio dell’uno vale uno mentre si stanno addensando nuvole nere sulle teste dei grillini e del loro capo sulla bozza riguardante l’invio di armi all’Ucraina. Nubifragio in arrivo, sul Governo non cadrà una goccia.

