Russia. Lavrov: no ai tentativi di estendere Dottrina Monroe

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha ratificato la posizione del suo Paese riguardo al diritto internazionale. “Il nostro impegno è contrario ai tentativi di estendere la Dottrina Monroe non solo all’America Latina, ma al mondo intero”, ha affermato il ministro degli Esteri russo. Allo stesso tempo, Lavrov ha criticato il Summit organizzato da Joe Biden, che si è distinto per l’esclusione (Cuba, Nicaragua, Venezuela,..) paesi dell’America Latina dal Summit delle Americhe. “Il Summit ha chiarito che dettare le regole statunitensi al resto del mondo non è più un’opzione. Il ministro ha sottolineato che, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di impedire lo sviluppo di un mondo multipolare, è inarrestabile e si concretizzerà, “il mondo multipolare si forma da solo e tutti gli attuali sforzi dell’Occidente sono volti a contenere questo oggettivo processo storico”, ha aggiunto. “Dal momento in cui l’Occidente ha interrotto tutti i contatti con la Russia, abbiamo lavorato e ampliato le relazioni con il sud est asiatico. L’Europa è scomparsa dalle priorità russe”, ha affermato Lavrov. Nel frattempo Medvedev braccio destro di Putin non perde occasione per minacciare l’Occidente. “I nostri missili ipersonici sono in grado di farvi scomparire dalla faccia della Terra in mezz’ora” continua a ripetere in ogni circostanza. Bisognerà tenerne conto.

