Europei Scherma. Podio tutto azzurro. C’è il modicano Avola

Straordinaria impresa agli Europei di scherma dove il podio si è tinto completamente di azzurro con Daniele Garozzo che si è laureato campione continentale nel fioretto maschile, in una finale tutta azzurra contro Tommaso Marini, conquistando la sua seconda medaglia d’oro della sua carriera (la quinta in totale agli Europei), la prima di questa edizione per gli azzurri impegnati ad Antalya, in Turchia. Un podio completato dal terzo posto di Giorgio Avola, medaglia di bronzo.

Un’apoteosi assoluta per i nostri colori con Garozzo che bissa così il successo ottenuto nel 2017 a Tbilisi e che può diventare il miglior viatico per provare a puntare al titolo più prestigioso, quello mondiale che sarà in palio quest’estate, nel mese di luglio. In finale il siciliano è stato quasi perfetto, sfruttando al meglio tutta la sua esperienza nei confronti del più giovane Tommaso Marini, imponendosi con il punteggio di 15-9.

