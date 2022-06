Offeso su Facebook. Consigliere comunale di Pozzallo denuncia

Offeso nella sua reputazione morale e professionale con illazioni che denigrano la persona, il rieletto consigliere comunale di Pozzallo Franco Giannone decide di presentare denuncia ai carabinieri.

I fatti risalgono allo scorso 17 giugno quando sono apparse sul noto social-network “ Facebook”, alcuni commenti e foto offensivi e diffamatori da parte di un soggetto Pozzallese.

“Sono stato pubblicamente definito – spiega l’interessato – come una persona con “scarso senso di moralità” e con allusioni inerenti favoritismi lavorativi grazie alla mia carica istituzionale di Consigliere Comunale. Il tutto per intaccare ed infangare la mia immagine sia come persona che come carica istituzionale”.

Pozzallo, lì 18/06/2022.

