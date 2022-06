Denuncia bollette dell’acqua. Modica, interviene Asso-Consum

Da diversi giorni i cittadini modicani si stanno vedendo recapitare ingiunzioni di pagamento per il servizio idrico gestito dal Comune. Si tratta di pratiche relative a fatture pluriennali con costi da capogiro ed in molti casi senza riferimento temporale “il che significa – spiega il segretario provinciale di Asso-Consum, Avv. Rosario Nigro – che l’Ente gestore del servizio idrico non

ha rispettato il contratto con l’utente, non andando a rilevare né le letture del contatore né provvedendo alla fatturazione per lunghi anni. Il risultato è quello di un grave danno a carico degli

incolpevoli utenti”.

Così gli uffici dell’Asso-Consum, in questi giorni sono letteralmente presi d’assalto da persone che chiedono di capire perchè dovrebbero pagare costi esorbitanti “a fronte, peraltro, di spese di manutenzione, di depurazione e fognature di cui i cittadini spesso non usufruiscono, senza contare le perdite idriche che si registrano sulle tubature comunali”.

“Ciò che preoccupa è l’intimazione al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’ingiunzione con gli uffici comunali che spesso non sono in grado di fornire adeguate risposte ai reclami degli utenti causando allarmismo e apprensione all’interno della comunità cittadina”.

Asso-Consum è pronta ad avviare le opportune iniziative “per chiedere agli organi comunali preposti di intervenire per tutelare i diritti dei cittadini”

Salva