Modica. Auto investe una giovane in scooter e fugge

Ieri pomeriggio una ragazza minorenne a bordo di un ciclomotore, peraltro sprovvisto di copertura assicurativa, è stata investita da un’auto in Piazza Corrado Rizzone. La giovane è finita al suolo mentre il conducente del veicolo, pare di colore grigio, si è dileguato per Via Tirella. La minore è stata trasportata al Pronto Soccorso ed ha avuto diagnosticata una prognosi di 15 giorni. La polizia locale, intervenuta sul posto, ha raccolto la testimonianza della vittima e adesso sta indagando per risalire all identità dell’automobilista. Le telecamere della videosorveglianza potrebbero dare degli sviluppi.

