Giornata mondiale del Rifugiato. Si celebra a Scicli

Anche a Scicli sarà celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato.

La CGIL e Mediterranean Hope – Casa delle Culture, in collaborazione con le realtà del terzo settore facenti parte del Patto di Solidarietà di Scicli, con il Progetto SHUBH (Servizi integrati per l’autonomia socio-economica dei titolari di Protezione Internazionale) e con il patrocinio del Comune di Scicli, hanno promosso una giornata evento per lunedì 20 giugno p.v.

La Giornata Mondiale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite, ha lo scopo di commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nel corso della Giornata verranno promosse attività didattico – ricreative per i ragazzi, di intrattenimento e anche momenti di riflessione sulle “Rotte migratorie e dell’accoglienza e strategie di integrazione” al fine di approfondire la tematica anche relativamente al nostro territorio.

La Giornata inizierà con il laboratorio creativo ed interattivo “Costruire la pace” curato dagli operatori dalla Coop. Soc. Agire e rivolto a tutti i bambini e ragazzi che vorranno partecipare.

Con l’immaginazione e la creatività attraverso l’utilizzo di carta crespa, acqua e teli saranno promotori di un coloratissimo messaggio di pace. Appuntamento alle 11,00 davanti il Municipio di Scicli.

Un secondo laboratorio è organizzato alle 16,30 a Villa Penna. Prendendo ispirazione dai colori e simboli delle bandiere che colorano e caratterizzano ogni stato nella sua identità i bambini saranno chiamati ad intrecciare i loro colori e, seguiti dagli operatori dell’Opera diaconale metodista e MH Casa delle Culture, daranno ampio spazio alla loro fantasia e in un intreccio di colori realizzeranno dei segnalibri, che potranno portare con sé a casa, insieme al ricordo di un pomeriggio in compagnia.

Gli alunni delle classi quarte e quinte degli istituti Comprensivi “Don Milani” e “Dantoni” hanno realizzato dei disegni e originali illustrazioni che saranno esposti negli spazi esterni della Villa comunale in un allestimento interattivo a partire alle 16,30.

Un momento di riflessione a cura della CGIL e Mediterranean Hope – Casa delle Culture, coinvolgerà alle 19,30 a Villa Penna, enti ed associazioni impegnate nel territorio. Verranno approfonditi i temi dei progetti dedicati ai corridoi umanitari e del supporto psicologico a quanti scappano dal proprio paese per necessità avendo vissuto sulla propria pelle tragedie inimmaginabili e cercando rifugio altrove.

Ampio spazio di approfondimento sarà dato al rispetto del loro diritto alla salute e all’istruzione, nonché all’accesso al mondo del lavoro, libero da discriminazioni. Interverranno Federica Brizi (Federazione delle Chiese Evangeliche, responsabile dei Corridoi Umanitari per Mediterranean Hope), Clemente Sabba (Coordinatore MEDU Medici per i Diritti Umani per la Sicilia), Ahmed Echi (Responsabile del progetto di EMERGENCY a Ragusa), Anna Caratozzolo (Responsabile CPIA Ragusa) e Giuseppe Scifo (Segretario Generale CGIL Ragusa). Coordinerà i lavori Anita Giavatto (Responsabile progetto SHUBH Ragusa).

A villa Penna saranno presenti anche gli artigiani locali che esporranno le loro opere di manifattura artigiana: pizzi, ricami, bijou e lavori fai da te impreziosiranno gli angoli della Villa. Uno spazio sarà dedicato anche alla lodevole iniziativa “La stanza del riuso” e lo stand del dolce a cura della Casa delle Donne.

Chiuderà la serata a Villa Penna la coinvolgente esibizione di musica popolare di “Carmelo Errera e gli Scacciadiavoli”.

La partecipazione ai laboratori e l’ingresso a Villa Penna sono liberi e gratuiti.

