Antonio Licitra confermato Direttore Marketing del Ragusa calcio

Antonio Licitra continuerà a essere il direttore marketing del Ragusa calcio anche per la stagione 2022-2023, la stessa che vedrà le aquile azzurre impegnate nel campionato di Serie D. “Sono molto motivato – spiega Licitra – ancora di più che nel campionato di Eccellenza. Naturalmente, la voglia di mettersi in gioco, da parte mia, è notevole e quindi ancora maggiore è la volontà di fare bene. La Serie D rappresenta, per la nostra città, un palcoscenico molto importante e tutto deve essere gestito con la massima attenzione, soprattutto nel mio ambito per cercare di esaltare ai massimi livelli il brand Ragusa calcio. Gli sforzi, dunque, del sottoscritto e di tutti dovranno essere moltiplicati perché si possano raggiungere gli obiettivi che ci stiamo prefissando in questa fase iniziale della stagione. E’ chiaro che il nostro auspicio è consentire alla Ragusa calcistica e alla nostra città di fare bella figura e di mettersi, il più possibile, in vetrina. Ci siamo accorti, con la promozione in D, quante ricadute importanti, in termini d’immagine, si possano registrare. Siamo pronti a giocarci sino in fondo anche questa partita”.

