Il Regno Unito approva estradizione J. Assange negli Stati Uniti

Si mette male per Julian Assange dopo l’annuncio del tribunale del Regno Unito di concedere l’estradizione al fondatore di Wikileaks. Giunta la notizia l’organizzazione mediatica ha assicurato che presenterà ricorso all’Alta Corte di Londra contro la decisione di estradare Julian Assange negli Stati Uniti. “E un giorno buio per la libertà di stampa e per la democrazia britannica. Oltre a garantire che la decisione presa verrà impugnata, in una dichiarazione l’Organizzazione ha affermato: “Combatteremo è urleremo più forte per le strade, ci organizzeremo e faremo conoscere a tutti la storia di Julian”. Assange è accusato di aver diffuso documenti riservati, mentre in realtà è perseguitato per aver reso pubblici i crimini contro i civili commessi dalle truppe di quel paese durante le guerre in Iraq e Afghanistan. Il ministro dell’Interno britannico Priti Patel ha firmato l’ordine di estradizione, concedendo alla difesa di Assange 15 giorni per presentare ricorso. Il Ministero dell’Interno ha affermato che “i tribunali del Regno Unito non hanno ritenuto che sarebbe oppressivo, ingiusto o un abuso nel processare ed estradare il signor Assange”. Le accuse presentate contro di lui dalla Procura degli Stati Uniti, Assange può rischiare fino a 175 anni di carcere.

