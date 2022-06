Ragusa. Sopralluogo presso la Riserva Pino D’Aleppo

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la Riserva naturale orientata Pino d’Aleppo. Accompagnato dalla direttrice delle Riserve Naturali, Maria Carolina Di Maio, Piazza ha verificato lo stato dell’arte dell’area ai fini di un progetto di riqualificazione complessiva che partirà dalla manutenzione della perimetrazione. Altra problematica al centro delle attenzioni dell’ente provinciale riguarda la richiesta di avvicendamento del personale impiegato nella gestione della Riserva, nell’ottica di un necessario turn over dopo vari pensionamenti. Per procedere con il concorso occorre una autorizzazione dalla Regione Siciliana che permetta di colmare il vuoto di organico creatosi nella dotazione assegnata all’ente provinciale ibleo con D.P. Reg. n. 70 del 19/4/1989. Sarà inoltre necessaria l’assegnazione delle relative somme per la copertura dei posti.

Nel corso del sopralluogo il Commissario Piazza ha inoltre visitato Villa Pancari, un’antica dimora di campagna di proprietà di un privato che si trova all’interno dell’area tutelata.

